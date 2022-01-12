«Получаю оргазм». Жена экс-футболиста сборной Украины рассказала о жизни в селе

Супруга бывшего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина призналась, что ей нравится жить в селе. По ее словам, она не жалет о покупке загородного дома.

«Слушайте, приезжаю к себе в село после города. Честно, когда покупала дом, я очень сомневалась в том, хочу ли здесь жить. Я всегда жила в городе, поэтому для меня дом был чем-то новым и непонятным. Но сейчас я каждый вечер приезжаю домой в село и получаю оргазм. От покоя, тишины и этого воздуха! Я не знаю, как вам передать свое наслаждение. Я ни дня и ни секунды не жалею», — рассказала Морозюк в историях Instagram.

Жена экс-футболиста сборной Украины рассказала о жизни в селе pic.twitter.com/bfAQlSS4Ck — Oliver SF (@SportE_Eug) January 11, 2022

Отметим, что в прошлом сезоне Николай Морозюк выступал за турецкий «Ризеспор». В настоящее время он является свободным агентом.