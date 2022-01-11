«Алина настолько сексуальна, что даже Инстаграм не выдерживает». В сети заблокировали видео Загитовой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном фигурном катании Алина сообщила в Instagram, что один из ее постов был удален.

В фан-аккаунте фигуристки разместили видео, которое собрало восторженные комментарии

nataliaiadungurova: «Наша любимица и красавица Алина, наш мотиватор»

t_w_i_l_i_g_h_t_foto: «Жаль, что приложение инстаграма блокирует у Алины эти сториз. Крутая тренировка же. Для мотивации после новогодних каникул».

kater.inakulakova: «Алина настолько сексуальна, что даже инстаграмм не выдерживает».

kalinazara888: «Инстаграм не выдержал красоты»

gulyzya: «Какие красивые руки!»

_surikova_o: «Инстаграм не выдерживает такой красоты»

olgash_1987: «@azagitova перезалей без накладывания музыки. Возможно из-за этого блокируют»