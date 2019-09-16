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Заводное фото Анны Кастеровой. Не лишний ли тут спасательный круг?

17:25
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Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала откровенное фото в своем Instagram. Девушка сделала снимок в нижнем белье, держа в руках спасательный круг.

«Красота спасет мир», — подписала фото Кастерова.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году и воспитывает сына Никиту.

В прошлом сезоне Малкин провел 68 матчей за «Питтсбург» и набрал 72 (21+51) очка в регулярке НХЛ. В плей-офф — 4 игры и 3 (1+2) очка.

Малкин рассказал, чем злит Кастерову

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