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Малкин рассказал, чем злит Кастерову

20:45
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото Instagram
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото Instagram

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин рассказал, что ему порой не хватает открытости в общении с близкими людьми. По словам форварда «Питтсбурга», он не делится проблемами со своей женой Анной Кастеровой. Пара жената с 2016 года и воспитывает сына Никиту.

— Иногда мне кажется, я одинок, думая о своих проблемах. Моя жена злится на меня: я до сих пор недостаточно открыт с ней. Мы вместе уже примерно пять лет, но я никогда не говорю ей о своих проблемах. Я вообще никому не говорю о своих проблемах, — сказал Малкин в интервью The Athletic.

Малкины?#москвариум

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

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