«Зависаю... Что это со мной, ребята?» Девушка Авербуха актриса Арзамасова рассказала о новом увлечении
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
А тут не вопрос искусства, а скорее — к психологам от искусства ))) Начиная с подросткового возраста и взрослея в любой картинной галерее искала залы импрессионистов и постимпрессионистов. Ван Гог, Константин Коровин, Гоген, Поль Сезан, Ренуар, Дега. Вобщем... Я не путала Моне с Мане. )))) Картина «Цветущие ветки миндаля» — была абсолютной метафорой моего внутреннего состояния. Нормально, наверное. И тут вдруг ни с того, ни с сего, взрыв мозга какой-то произошёл, и меня стало тянуть (почти «гастрономически») на классические Голландские натюрморты. Именно вот такие — вкусные, «жирные», яркие, утопающие в тёмном фоне, с букетами, от которых пахнет не краской, а садом, и с фруктами — такими натуралистичными, что только руку протяни и ешь прямо с холста. Оторваться не могу. Зависаю... Что это со мной, ребята? )))) #живопись #художники