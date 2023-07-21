Джорджина показала на видео, как волны сбивают ее с ног
Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в соцсетях. Испанская модель показала, как ее с ног сбивают волны.
Ранее девушка Роналду Джорджина похвасталась огромными ягодицами в стрингах.
Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.
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