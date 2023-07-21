Джорджина показала на видео, как волны сбивают ее с ног

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.