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Сегодня, 14:16

Джорджина показала на видео, как волны сбивают ее с ног

Виктория Кравченко
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Джорджина Родригес.
Фото Соцсети

Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала новое видео в соцсетях. Испанская модель показала, как ее с ног сбивают волны.

Ранее девушка Роналду Джорджина похвасталась огромными ягодицами в стрингах.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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