Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о скандале с изданием «StarHit», опубликовавшим информацию о психической болезни 7-летнего сына пары, Александра.

— Я считаю, что это вершина цинизма во времена карантина, — сказала продюсер в фильме «Рудковская. Исповедь». — Вершина клеветы, безобразия в отношении несовершеннолетнего ребенка. Если бы кто-то из журнала попался мне под руку в этот момент — не знаю, что с этим человеком было бы. Я маленькая, но очень сильная. В порыве, в состоянии аффекта не знаю, что могу сделать — меня не остановит ничего. Я бы разорвала этого человека, независимо от того, стоял бы передо мной Николай Валуев или неважно, кто еще.

Это издание моих друзей, которые были у меня на свадьбе, бывают у меня дома, у которых я была на их мероприятиях. Моя первая реакция — это какая-то ошибка. Я сразу написала Наташе Шкулевой (жена Андрея Малахова, издатель «StarHit» — прим. «СЭ») — ноль реакции. У них тоже ребенок, тоже Саша. А если бы про него так кто-то написал? Если бы ему поставили диагноз? Если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: «Мама, чем я болен?».

Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня. Утром передо мной извинился Малахов, сказал, что не имеет к этому отношения. К нему вопросов нет, все остальное — за гранью моего понимания. Публикацию сняли только через 10 дней.

Я считаю, что это уголовное преступление, клевета, вторжение в частную жизнь. Если мы хотим мирно решить вопрос, то есть три пункта. Надо отдать должное, Виктор Михайлович Шкулев (отец Натальи Шкулевой, предприниматель и издатель — прим. «СЭ») лично принес извинения нашей семье. Первый пункт выполнен. Что касается главного редактора — сомнений нет, что Анастасия Ананьева не может существовать в этом холдинге. К сожалению, она 8 лет назад меня шантажировала, находясь на посту редактора LifeNews. Непонятным образом заполучила мою медицинскую карту и пыталась меня ею шантажировать. Говорила, что я должна что-то прокомментировать, иначе она опубликует сведения из карты. Мы этот конфликт замяли, но горбатого могила исправит. Формально виноват главный редактор. Уверена, что была получена взятка. Не исключаю, что это был заговор. Я все равно найду этих людей. Сколько веревочка ни вейся, конец будет очень жесткий. Прощать я никого не буду.