Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

15 ноября, 23:05

Жена Икарди Ванда Нара продемонстрировала большие ягодицы в купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Ванда Нара, жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, в социальных сетях опубликовала новый пост.

Девушка выложила снимок, на котором продемонстрировала большие ягодицы в черном купальнике.

Ванда Нара. Фото Соцсети
Ванда Нара.
Фото Соцсети

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.

Мауро Икарди
9
2
Читайте также
Тотьмянина получила травму на «Ледниковом периоде»: конек партнера задел ее колено
Скандалы Роналду, магия Хвичи и рывок «Арсенала»: события осени в еврофутболе
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший арбитр Костюнина показала пышную грудь в купальнике
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости