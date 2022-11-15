Жена Икарди Ванда Нара продемонстрировала большие ягодицы в купальнике

Ванда Нара, жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, в социальных сетях опубликовала новый пост.

Девушка выложила снимок, на котором продемонстрировала большие ягодицы в черном купальнике.

Ванда Нара. Фото Соцсети

Нара и Икарди в браке с 2014 года. Пара воспитывает двух дочерей: Франческу и Изабеллу. 23 сентября девушка объявила о расставании с Мауро Икарди. Однако спустя несколько дней пара опубликовала скриншоты ссоры в переписке, но затем форвард написал, что любит жену.