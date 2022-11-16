Загитова показала себя в образе блондинки

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в Telegram-канале.

20-летняя спортсменка показала, как она бы выглядела, если бы перекрасилась бы в блондинку.

Ожидается, что Алина Загитова и звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова проведут боксерский поединок 9 марта. Об этом сообщил знаменитый промоутер Владимир Хрюнов, работавший с топовыми российскими боксерами.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.