Олимпийская призерка из Японии бросила плавание и стала порноактрисой

Японская пловчиха Мику Кодзима стала порноактрисой. 22-летняя атлетка ушла из спорта и начала карьеру во взрослом кино под псевдонимом Саки Синкай.

«Удивилась, когда узнала о своей популярности в эротической индустрии. Я посмотрела несколько порнофильмов, что вызвало у меня негативное ощущение, но спустя время они показались мне интересными. Тогда я решила попробовать и нашла себя здесь. Тут не нужно никого побеждать, потому что здесь нет соперников», — приводит слова Кодзимы Corriere dello Sport.

По словам девушки, идея сняться в порно у нее появилась после эротической публикации в ее личных соцсетях. Подписчики бурно отреагировали на ее фото.

Первый фильм с участием Кодзимы появился в Сети в феврале 2021 года.

На счету Кодзимы две бронзовые медали юношеской Олимпиады и две золотые медали юниорских чемпионатов мира.