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«Уфф!» Пользователи оценили яркие фото жены Кокорина

14:27
Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

— Уфф" - написал один из подписчиков.

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Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Валитова встречается с Кокориным с 2014 года. У пары есть сын Майкл, который родился 4 июня 2017 года.

29-летний Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,2 миллиона евро.

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