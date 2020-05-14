«Уфф!» Пользователи оценили яркие фото жены Кокорина

Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

— Уфф" - написал один из подписчиков.

Валитова встречается с Кокориным с 2014 года. У пары есть сын Майкл, который родился 4 июня 2017 года.

29-летний Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,2 миллиона евро.