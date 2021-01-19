Туктамышева прогулялась по зимнему Петербургу: «Сегодня я была в сказке»
21:24
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она гуляет по зимнему Санкт-Петербургу.
«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — говорится в сообщении.
24-летняя спортсменка — чемпионка мира и Европы, чемпионка России, победительница финала «Гран-при».
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CKO5VS1Hrkn/?igshid=1p64ucwcnne4j
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