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Туктамышева прогулялась по зимнему Петербургу: «Сегодня я была в сказке»

21:24
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она гуляет по зимнему Санкт-Петербургу.

«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — говорится в сообщении.

24-летняя спортсменка — чемпионка мира и Европы, чемпионка России, победительница финала «Гран-при».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CKO5VS1Hrkn/?igshid=1p64ucwcnne4j

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