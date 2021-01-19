Туктамышева прогулялась по зимнему Петербургу: «Сегодня я была в сказке»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она гуляет по зимнему Санкт-Петербургу.

«Сегодня я была в сказке под названием «Крестовский остров», — говорится в сообщении.

24-летняя спортсменка — чемпионка мира и Европы, чемпионка России, победительница финала «Гран-при».