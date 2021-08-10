Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант продемонстрировала шикарный пресс
07:25
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. Она сфотографировалась в розовом купальнике.
«Веснушки и пресс. Отличное комбо», — написала Ванзант.
Напомним, в июле Ванзант проиграла соотечественнице Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Она потерпела второе подряд поражение в лиге.
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