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Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант продемонстрировала шикарный пресс

07:25
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию. Она сфотографировалась в розовом купальнике.

«Веснушки и пресс. Отличное комбо», — написала Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Напомним, в июле Ванзант проиграла соотечественнице Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Она потерпела второе подряд поражение в лиге.

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Евгений Козинов все материалы автора

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