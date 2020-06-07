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«Так нельзя сниматься». Фанаты недовольны фото Сотниковой возле «Кул-Шарифа»

01:12
Аделина Сотникова. Фото Instagram
Аделина Сотникова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram. Она сфотографировалась возле мечети «Кул-Шариф» в Казани. Подписчики остались недовольны ее выбором одежды.

— Вид, конечно, козырный, но на фоне такого сооружения ... должно быть что-то подлиннее, и платочек на голове, — написал один из подписчиков.

— На фоне мечети прикрыли хотя бы ноги (голые колени), — добавил второй.

— При мечети так нельзя сниматься! — написал другой пользователь.

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Публикация от ??? ??? (@adelina_sotnikova14)

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