«Так нельзя сниматься». Фанаты недовольны фото Сотниковой возле «Кул-Шарифа»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram. Она сфотографировалась возле мечети «Кул-Шариф» в Казани. Подписчики остались недовольны ее выбором одежды.

— Вид, конечно, козырный, но на фоне такого сооружения ... должно быть что-то подлиннее, и платочек на голове, — написал один из подписчиков.

— На фоне мечети прикрыли хотя бы ноги (голые колени), — добавил второй.

— При мечети так нельзя сниматься! — написал другой пользователь.

«Красотка внеземных масштабов». Фанаты в восторге от образа Сотниковой