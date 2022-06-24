«А где нижнее белье?» Жена Крыховяка выложила фото топлес в постели

Жена полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка Селия в соцсетях опубликовала несколько новых фотографий. Девушка выложила откровенные снимки лежа на кровати почти без одежды.

Селия Крыховяк. Личные соцсети Селии.

Подписчики в комментариях оценили новые фотографии жены футболиста «быков»:

«Вау! Невероятная красота».

«Прекрасно. Вы обворожительны».

«Какая куколка».

«А где нижнее белье?»

Гжегож Крыховяк женат на французской модели Селии Жона с декабря 2019-го. Во время ЧМ-2018 девушка была рядом с футболистом и поддерживала его на турнире. У пары пока нет детей.