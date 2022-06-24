«А где нижнее белье?» Жена Крыховяка выложила фото топлес в постели
Супруга Крыховяка Селия выложила откровенные фото
Жена полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка Селия в соцсетях опубликовала несколько новых фотографий. Девушка выложила откровенные снимки лежа на кровати почти без одежды.
Селия Крыховяк.
Личные соцсети Селии.
Подписчики в комментариях оценили новые фотографии жены футболиста «быков»:
«Вау! Невероятная красота».
«Прекрасно. Вы обворожительны».
«Какая куколка».
«А где нижнее белье?»
Гжегож Крыховяк женат на французской модели Селии Жона с декабря 2019-го. Во время ЧМ-2018 девушка была рядом с футболистом и поддерживала его на турнире. У пары пока нет детей.
В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.
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