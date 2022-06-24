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Сегодня, 09:27

Большая грудь и тонкая тряпочка: бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в зеленом

Виктория Кравченко
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Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Дарья Исаева
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала несколько своих фотографий с пляжа в зеленом купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру.

«Мой счастливый момент», — подписала снимки девушка.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети
Дарья Валитова. Фото Дарья Исаева
Дарья Валитова.
Дарья Исаева
Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Подписчики оценили новые фотографии экс-супруги футболиста:

«На фото идеально все... вода там не вскипела?»

«Идеальная».

«Красотка, не оторвать глаз».

Ранее девушка показала подписчикам фотографии в розовом купальнике, продемонстрировав свою фигуру.

Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В конце 2021 года россиянка сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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