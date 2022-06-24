Большая грудь и тонкая тряпочка: бывшая жена Кокорина показала откровенное фото в зеленом
Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка показала несколько своих фотографий с пляжа в зеленом купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру.
«Мой счастливый момент», — подписала снимки девушка.
Дарья Валитова.
Соцсети
Дарья Валитова.
Дарья Исаева
Дарья Валитова.
Соцсети
Подписчики оценили новые фотографии экс-супруги футболиста:
«На фото идеально все... вода там не вскипела?»
«Идеальная».
«Красотка, не оторвать глаз».
Ранее девушка показала подписчикам фотографии в розовом купальнике, продемонстрировав свою фигуру.
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