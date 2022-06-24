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Сегодня, 17:15

«Оголила плечико»: Медведева выложила в сеть новую фотосессию

Медведева показала фотографии из новой фотосессии
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Медведевой
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует в черном пиджаке.

Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева.
личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой
личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева.
личные соцсети Медведевой

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.

Евгения Медведева
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