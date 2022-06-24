«Оголила плечико»: Медведева выложила в сеть новую фотосессию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует в черном пиджаке.

Евгения Медведева. личные соцсети Медведевой

Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой личные соцсети Медведевой

Евгения Медведева. личные соцсети Медведевой

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.