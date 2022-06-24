«Оголила плечико»: Медведева выложила в сеть новую фотосессию
Медведева показала фотографии из новой фотосессии
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует в черном пиджаке.
Евгения Медведева.
личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Медведевой
личные соцсети Медведевой
Евгения Медведева.
личные соцсети Медведевой
Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.
Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, среди которых будет Медведева.
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