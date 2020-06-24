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Строгий взгляд и выдающиеся формы. Подруга Роналду поразила поклонников новым фото

24 июня 2020, 19:15
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Португалец отреагировал смайлом поцелуя.

— Наше предназначение — это не место, а новый взгляд на вещи, — подписала фото Родригес.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

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