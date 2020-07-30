Солдатова похвасталась потрясающей растяжкой: подписчики в восторге
21:56
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram фотографию из отпуска. Спортсменка похвасталась своей растяжкой на мостике.
«Как же здесь хорошо», — подписала снимок Солдатова.
Фото понравилось поклонникам.
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