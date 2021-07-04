«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике
09:05
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.
26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию в купальнике леопардовой расцветки.
Подписчики оценили фото Севастьяновой.
elyor_ataev: «Шикарная».
dj_noulis.greece: «Такая красивая в изумительной позе».
jorgefunes63: «Всегда красива».
grand_glass_kulikov: «Отличное фото».
azamzhonkhalilov: «Сногсшибательная девушка».
После Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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