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«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике

09:05
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию в купальнике леопардовой расцветки.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Подписчики оценили фото Севастьяновой.

elyor_ataev: «Шикарная».

dj_noulis.greece: «Такая красивая в изумительной позе».

jorgefunes63: «Всегда красива».

grand_glass_kulikov: «Отличное фото».

azamzhonkhalilov: «Сногсшибательная девушка».

После Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Сергей Разин все материалы автора

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