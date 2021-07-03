«Мужу очень повезло». Русская жена Боккетти показала откровенное фото в купальнике
14:51
Екатерина Мальцева, супруга экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, опубликовала новый пост в своем Instagram. Россиянка показала подписчикам фото в розовом купальнике на пляже в Греции.
«Очарованная», — написала Екатерина в Instagram.
«Мужу очень повезло», — отреагировал один из подписчиков девушки.
В конце июня 34-летний Боккетти объявил о завершении карьеры.
Боккетти и Мальцева вместе с мая 2014 года. Пара воспитывает троих детей.
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