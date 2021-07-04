«Нереальное впечатление». Карпин с женой прогулялись по Вене
09:45
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала новый пост в Instagram.
«Ну вот и мы погуляли по столице Австрии, в местах, где бродили в свое время Моцарт, Бетховен и Фрейд. В этих кварталах особенно приятно гулять вдвоем. Нереальное впечатление оставляет город на реке Дунай», — написала Карпина.
Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года. У них родились две дочери — Дарья и Александра.
Читайте также
«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро
1
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю