«Нереальное впечатление». Карпин с женой прогулялись по Вене

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала новый пост в Instagram.

«Ну вот и мы погуляли по столице Австрии, в местах, где бродили в свое время Моцарт, Бетховен и Фрейд. В этих кварталах особенно приятно гулять вдвоем. Нереальное впечатление оставляет город на реке Дунай», — написала Карпина.

Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года. У них родились две дочери — Дарья и Александра.