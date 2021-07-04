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«Нереальное впечатление». Карпин с женой прогулялись по Вене

09:45
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала новый пост в Instagram.

«Ну вот и мы погуляли по столице Австрии, в местах, где бродили в свое время Моцарт, Бетховен и Фрейд. В этих кварталах особенно приятно гулять вдвоем. Нереальное впечатление оставляет город на реке Дунай», — написала Карпина.

Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

Валерий и Дарья Карпины официально зарегистрировали брак летом 2017 года. У них родились две дочери — Дарья и Александра.

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Сергей Разин все материалы автора

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