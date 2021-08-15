Синхронистка Чигирева опубликовала фото в потрясающем платье
08:00
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева опубликовала новый пост в Instagram.
26-летняя спортсменка выложила фотографии в потрясающем белом платье.
Чигирева является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020), а также 11-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
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