Шарапова в обтягивающих лосинах показала фото с тренировки
14:29
Бывшая теннисистка Мария Шарапова в Twitter показала, как поддерживает форму.
33-летняя россиянка в обтягивающих лосинах и спортивной кофте совершает пробежку по улицам города.
«Предсезонка», — подписала публикацию Шарапова.
На данный момент пост собрал более 10 тысяч отметок «нравится».
Шарапова выступала в WTA-туре с 2002 по 2019 год, а официально из спорта ушла 26 февраля. Всего она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, Итоговый чемпионат года, а также взяла карьерный «Большой шлем», выграв в разные годы все четыре главных теннисных турнира (Roland Garros — дважды).
Pre season ?? pic.twitter.com/yl0n1Vkdkv— Maria Sharapova (@MariaSharapova) November 19, 2020
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