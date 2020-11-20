Шарапова в обтягивающих лосинах показала фото с тренировки

Бывшая теннисистка Мария Шарапова в Twitter показала, как поддерживает форму.

33-летняя россиянка в обтягивающих лосинах и спортивной кофте совершает пробежку по улицам города.

«Предсезонка», — подписала публикацию Шарапова.

На данный момент пост собрал более 10 тысяч отметок «нравится».

Шарапова выступала в WTA-туре с 2002 по 2019 год, а официально из спорта ушла 26 февраля. Всего она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, Итоговый чемпионат года, а также взяла карьерный «Большой шлем», выграв в разные годы все четыре главных теннисных турнира (Roland Garros — дважды).