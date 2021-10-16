Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Секс-символ ММА опубликовала откровенные фото в белом купальнике

09:07
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Теги:

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новый пост в Instagram. 27-летняя американка показала эффектное фото в откровенном наряде.

Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Американская фигуристка доказала свою невиновность в допинге: она пользовалась «заразной» косметикой
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
4
0