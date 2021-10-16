Секс-символ ММА опубликовала откровенные фото в белом купальнике
09:07
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новый пост в Instagram. 27-летняя американка показала эффектное фото в откровенном наряде.
Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.
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