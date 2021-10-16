Актриса Арзамасова выложила трогательный пост с маленьким сыном
09:30
Актриса Елизавета Арзамасова, жена хореографа в фигурном катании Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
Арзамасова выложила фотографию с сыном в коляске, подписав пост «Нам два месяца».
Для 47-летнего Авербуха это второй ребенок — у него есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Пара поженилась в декабре 2020-го.
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