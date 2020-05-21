Самая красивая спортсменка России рассказала, как надо питаться и быть в идеальной форме

Российская скелетонистка Юлия Канакина в сториз своего Instagram рассказала, как питается. Также она поделилась секретами своей идеальной формы.

— Однажды я пыталась набрать вес и мне была интересна тема калоража. То время далеко позади, но то, что изучала, отложилось у меня в голове. Сейчас специально не считаю калории. Но, если призадуматься, примерно пойму, сколько у меня или моего друга калорий в тарелке. Питаюсь примерно на 2500-3000 калорий. Это многовато для моей конституции тела, но не забывайте, что веду активный образ жизни и все компенсируется. Я надеюсь.

Мой рацион очень простой, никаких заморочек. Никаких «модных» культов. Выпивать свою дневную норму воды. Никаких запретов! Что хотела, то и съела. Нет плохой еды, нет вредной еды. Питаться нужно тем, что требует организм.

Пицца — не плохо, паста — не плохо. Когда перестанете делить еду на хорошую и плохую, станет легче жить. Не ведитесь на культы питания, которые меняются чуть ли не ежемесячно. Не доедайте. Вы сами должны захотеть питать свой организм качественным топливом" но не быть фанатично помешанным.

Если вам хочется чипсы, то съели пачку и забыли. Это всего лишь чипсы, они не прибавят 10 кило, мир не рухнет. И дальше живем своей жизнью. Захотелось перекусить — перекусили.