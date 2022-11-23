Севастьянова рассталась с мужчиной после пяти лет отношений

Российская гимнастка Каролина Севастьянова рассказала, что ее сердце теперь свободно.

«Отвечу один раз и все. Это были прекрасные 5 лет, у нас замечательная собака, и мы в отличных отношениях, на наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом все», — написала Севастьянова в соцсетях.

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы. Ранее она участвовала в шоу «Звезды в Африке 2».