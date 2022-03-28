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28 марта, 13:00

«Улыбка ангела». Загитова выложила фото с подушкой в форме собаки

Алина Загитова выложила в Telegram фото с подушкой в форме собаки
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию.

Спортсменка выложила в свой Telegram-канал фото с подушкой в форму собаки и подписала: «Масару помогла «Красной машине».

Ранее победу на Кубке Первого канала одержала команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Команда «Время первых» во главе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком стала второй.

Фигурное катание
Алина Загитова
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