«Улыбка ангела». Загитова выложила фото с подушкой в форме собаки

Алина Загитова выложила в Telegram фото с подушкой в форме собаки

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию.

Спортсменка выложила в свой Telegram-канал фото с подушкой в форму собаки и подписала: «Масару помогла «Красной машине».

Ранее победу на Кубке Первого канала одержала команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Команда «Время первых» во главе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком стала второй.