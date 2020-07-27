«Рада была открыть для себя прекрасный вид спорта». Загитова поиграла в гольф и поделилась красивыми кадрами
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова поиграла в гольф. Тренировку 18-летней фигуристки провел главный тренер сборной России Игорь Ивашин.
«Очень рада была открыть для себя прекрасный вид спорта — гольф. Завидово — замечательное место, потрясающая природа», — написала Загитова в Instagram.
??? Очень рада была открыть для себя прекрасный вид спорта — гольф. Завидово — замечательное место, потрясающая природа ??. Спасибо организаторам фестиваля «Сильные фигуры» за приглашение ? // ??? I was very honoured to open a new kind of sport for myself — it's golf. And Zavidovo is a very beautiful place with beautiful nature ?. Thank You to organizers of the Festival «Strong figures» for the invitation ? // ??? ???Zavidovo???"Strong figures"??? #golf #sport #sunday #??? #??? #спорт #гольф #отличныйвыходной