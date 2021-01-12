«Просто Голливуд». Реакция Бузовой на новое фото Погребняка с женой

Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, опубликовала новое совместное фото с мужем в своем Instagram.

«Можно сказать, эксклюзивное фото для вас с мужем. Он еще не знает, в какой театр я его пригласила. P. S. он после первого отделения в восторге. А еще я позвала наших друзей, так как уже видела постановку и мне хотелось поделиться своим восторгом с ними. Мы получили огромное удовольствие!» — написала Мария.

«Просто Голливуд!», — отреагировала на пост известная российская певица и ведущая Ольга Бузова.

Павел и Мария вместе с 2014 года. Пара воспитывает троих сыновей.

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