«Долгожданная встреча с моей девочкой». Жена Погребняка показала фото с Бузовой
2 июля 2020, 20:28
Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста показала подписчикам фото с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
«Долгожданная встреча с моей девочкой. Как же я соскучилась по тебе, Оля. Люблю безумно. Мне тебя очень не хватало во время карантина», — написала в Instagram Мария Погребняк.
В мае у Павла и Марии погребняк выявили коронавирус. Нападающего госпитализировали с двусторонней пневманией. Сейчас футболист выздоровел и тренируется с «Уралом».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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