«Джоли отдыхает»: пресс-атташе «Динамо» показала фото в платье, в котором пошла на свадьбу
Пресс-атташе «Динамо» показала свой образ на свадьбу
Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко в своих соцсетях опубликовала новое фото.
Девушка показала платье, в котором она идет на свадьбу.
«В итоге пошла в черном на свадьбу», — написала Лысенко.
Подписчики оставили много комментариев с комплиментами:
«Джоли отдыхает».
«Нет слов, одни эмоции».
«Вааааау, вот это красотища, Полина — ты просто космос, Королева, не иначе».
Лысенко ведет клубные медиа «Динамо». Она также является распорядителем в ТВ-шоу «Что? Где? Когда?»
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