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«Было бы круто, если бы мы провели бой». Порноактриса Беркова заявила о желании поспаринговаться с Артемом Дзюбой

Порноактриса Беркова заявила, что бой с ней пойдет футболисту Дзюбе на пользу
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Российская порноактриса Елена Беркова рассказала в интервью «СЭ» о готовности провести тренировку по ММА с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— А с кем бы вы хотели познакомиться, например, из футбола. Артем Дзюба? Он как-то занимался ММА, да и в других областях у вас могут быть общие интересы. Все сходится.

— С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу.

Артем Дзюба
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