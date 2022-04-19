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Беркова — о непринятии девушек в ММА: «Ну, попробуйте выйдите с такой женщиной на ринг»

Беркова заявила, что съемки в порно и занятия ММА можно спокойно совмещать
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Читать «СЭ» в
Елена Беркова.
Фото Соцсети

Российская порноактриса Елена Беркова прокомментировала «СЭ» стереотип о том, что девушкам нет места в единоборствах.

— Съемки в порно и занятие ММА можно спокойно совмещать?

— Совместить можно все: главное — желание.

— Сколько же на это нужно здоровья. Не каждому под силу.

— Физическая нагрузка — это прекрасно. Мы несем счастье людям. И ничего другого! Что плохого в сексе и спорте? По-моему, это только позитивные вещи, которыми должны заниматься все. Они ведут к улучшению любого организма.

— Кстати, есть много скептиков, которые утверждают, что ММА — это не для девушек. Главная мысль — у женщин есть свои обязанности: дом, быт, воспитание детей.

— Ага, а еще все мужчины должны работать на заводе. Это и есть стереотипное мышление. Каждый может развиваться в любой сфере деятельности. Как можно говорить, что женщинам нет места в ММА? Ну, попробуйте выйдите с такой женщиной на ринг. И там посмотрим, кому нет места в спорте.

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