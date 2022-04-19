Беркова: «Я бы поспаринговалась с Губерниевым. У него накачан язык»

Российская порноактриса Елена Беркова прокомментировала «СЭ» конфликт между певицей Ольгой Бузовой и телеведущим Дмитриев Губерниевым.

— Алкоголь — это вред. Это плохой пример для молодежи. Конечно же, лучше Ольге заняться спортом, — отметила Беркова. — И я исходя из хороших побуждений вызываю Ольгу на бой, чтобы она вышла из этого утопического состояния. Вспомним знаменитый эфир «Матч ТВ». Когда Бузова пришла в алкогольном состоянии на спортивный канал. Ну, это утопия. Пора как-то выбираться из этого.

— И к Губерниеву тут вопросов быть не может?

— Не могу говорить, кто прав, а кто виноват. Я с сочувствием отношусь к Бузовой. Дмитрий ведь был в трезвом уме и с острой памятью. А Оля явно была не трезва. Губерниев разбирается в спортивной тематике. И он достаточно адекватно себя ведет, в отличие от Оли. Поэтому если говорить о спорте, то Дмитрий чувствует себя в порядке, а вот Ольга — нет. Но и с Дмитрием я бы тоже с удовольствием поспаринговалась. У него накачен язык. Пускай докажет делом! И я обожаю Губерниева, но давайте признаемся: Бузову в том эфире он затроллил.