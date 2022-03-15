«Ух, вот это цвет». Юлия Ефимова кардинально сменила имидж
Пловчиха Ефимова кардинально сменила имидж
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова в своем Instagram опубликовала новое фото. Девушка показала свой обновленный образ. Пловчиха покрасила волосы в ярко-рыжий цвет.
«Новый стиль», — подписала фотографию Ефимова.
Подписчики в комментариях отреагировали на смену стиля пловчихи:
«Огненная бестия».
«Это же Мера из «Аквамена».
«Ух ты, вот это цвет».
«Рыжая бестия».
«Прекрасна».
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
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