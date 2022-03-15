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«Ух, вот это цвет». Юлия Ефимова кардинально сменила имидж

Пловчиха Ефимова кардинально сменила имидж
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.
Фото Global Look Press

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова в своем Instagram опубликовала новое фото. Девушка показала свой обновленный образ. Пловчиха покрасила волосы в ярко-рыжий цвет.

«Новый стиль», — подписала фотографию Ефимова.

Подписчики в комментариях отреагировали на смену стиля пловчихи:

«Огненная бестия».

«Это же Мера из «Аквамена».

«Ух ты, вот это цвет».

«Рыжая бестия».

«Прекрасна».

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова
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