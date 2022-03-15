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Сегодня, 16:09

«Вау, вот это ножки». Загитова выложила фото в обтягивающих лосинах

Алина Загитова выложила в Telegram фото в обтягивающих лосинах
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию в Telegram.

На снимке 20-летняя спортсменка в черный обтягивающих лосинах и коротких шортах.

«Всем привет. Желаю хорошего дня и классного настроения», — написала под фото Загитова.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала о своем желании исполнить одну из старых соревновательных программ в рамках шоу Этери Тутберидзе.

Загитова не выступала в соревнованиях с финала серии «Гран-при» в 2019 году. Она заняла в нем последнее, шестое, место, после чего объявила о паузе в карьере. О завершении карьеры фигуристка официально не заявляла.

Фигурное катание
Алина Загитова
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