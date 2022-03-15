«Вау, вот это ножки». Загитова выложила фото в обтягивающих лосинах

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию в Telegram.

На снимке 20-летняя спортсменка в черный обтягивающих лосинах и коротких шортах.

«Всем привет. Желаю хорошего дня и классного настроения», — написала под фото Загитова.

Ранее 19-летняя спортсменка рассказала о своем желании исполнить одну из старых соревновательных программ в рамках шоу Этери Тутберидзе.

Загитова не выступала в соревнованиях с финала серии «Гран-при» в 2019 году. Она заняла в нем последнее, шестое, место, после чего объявила о паузе в карьере. О завершении карьеры фигуристка официально не заявляла.