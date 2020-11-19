«Отвал всего». Загитова поразила подписчиков селфи с широким вырезом
16:58
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.
18-летняя спортсменка выложила селфи, на котором она в майке с глубоким вырезом.
Подписчики бурно отреагировали на фото Загитовой:
kunstvondp: «Красотка».
varlamova14: «Отвал всего».
e.lizzzka: «Алина, я не успеваю обои на своем телефоне менять от такой красоты».
kristinaaladina: «Пожар».
nurbolat.abylaikhan: «Глаз не оторвать от красоты Алины».
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