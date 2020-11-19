«Отвал всего». Загитова поразила подписчиков селфи с широким вырезом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

18-летняя спортсменка выложила селфи, на котором она в майке с глубоким вырезом.

Подписчики бурно отреагировали на фото Загитовой:

kunstvondp: «Красотка».

varlamova14: «Отвал всего».

e.lizzzka: «Алина, я не успеваю обои на своем телефоне менять от такой красоты».

kristinaaladina: «Пожар».

nurbolat.abylaikhan: «Глаз не оторвать от красоты Алины».