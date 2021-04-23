Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала соблазнительное фото на яхте

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 23 апреля опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя спортсменка выложила фото в полный рост в белом платье, под которым видно зеленый купальник.

«Поездка за рыбой мечты», — подписала публикацию Севастьянова.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.