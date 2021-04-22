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Жена Овечкина выложила фото в узеньких трусиках на пляже

17:58
Анастасия Шубская. Фото Instagram
Анастасия Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала у себя в Instagram серию откровенных фото.

Шубская выложила три фотографии в купальнике леопардового цвета, сделанных на пляже в Флориде.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.

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