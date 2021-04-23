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Бывшая гимнастка Севастьянова предложила подписчикам выбрать между двумя обаятельными фото

22:46
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 23 апреля опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя спортсменка предложила подписчикам сделать выбор между двумя фото в платье, разница в которых — в расположении корпуса и головы.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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