Олимпийская чемпионка по гимнастике Севастьянова выложила фото в белом купальнике

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фотографию в белом купальнике с пляжа на Мальдивах.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.