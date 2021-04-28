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Олимпийская чемпионка по гимнастике Севастьянова выложила фото в белом купальнике

10:57
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фотографию в белом купальнике с пляжа на Мальдивах.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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