Олимпийская чемпионка по гимнастике Севастьянова выложила фото в белом купальнике
10:57
Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
26-летняя спортсменка выложила фотографию в белом купальнике с пляжа на Мальдивах.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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