Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Немного романтики в вашу ленту». Севастьянова сделала откровенное фото в ванне

09:39
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Теги:

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 26-летняя спортсменка сидит в большой ванне с лепестками роз и шампанским.

«Немного романтики в вашу ленту», — подписала фото Севастьянова.

?Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

Читайте также

«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал
Сибиряк резал свинью и случайно убил себя
Как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать беды
Диетолог назвала наименее вредный алкоголь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд