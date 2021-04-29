«Немного романтики в вашу ленту». Севастьянова сделала откровенное фото в ванне

Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 26-летняя спортсменка сидит в большой ванне с лепестками роз и шампанским.

«Немного романтики в вашу ленту», — подписала фото Севастьянова.

?Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.