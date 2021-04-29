«Немного романтики в вашу ленту». Севастьянова сделала откровенное фото в ванне
09:39
Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.
На фото 26-летняя спортсменка сидит в большой ванне с лепестками роз и шампанским.
«Немного романтики в вашу ленту», — подписала фото Севастьянова.
?Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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