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Российская биатлонистка Миронова показала фото в оранжевом бикини

10:41
Светлана Миронова. Фото Instagram
Светлана Миронова. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в Instagram откровенный пост в оранжевом бикини на пляже в Дубае.

 В сезоне 2020/2021 Миронова выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе и женскую эстафету в Антхольце. В общем зачете 27-летняя спортсменка заняла 19 место с 440 очками.

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