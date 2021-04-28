Российская биатлонистка Миронова показала фото в оранжевом бикини
10:41
Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в Instagram откровенный пост в оранжевом бикини на пляже в Дубае.
В сезоне 2020/2021 Миронова выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе и женскую эстафету в Антхольце. В общем зачете 27-летняя спортсменка заняла 19 место с 440 очками.
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