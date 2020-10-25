Ирина Шейк обнажилась для горячей фотосессии. Эта девушка ушла от Роналду

Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной для известного фотографа Марио Сорренти (Vogue, Harper's Bazaar).

На одном из фото Шейк в голом виде лежит на диване. Еще один горячий снимок модель опубликовала у себя в сториз Instagram.

Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.

Новая сториз Ирины Шейк pic.twitter.com/h2EUkpxXlt — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 24, 2020

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