  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Ирина Шейк обнажилась для горячей фотосессии. Эта девушка ушла от Роналду

02:29
Ирина Шейк. Фото instagram.com
Ирина Шейк. Фото instagram.com
Теги:

Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной для известного фотографа Марио Сорренти (Vogue, Harper's Bazaar).

На одном из фото Шейк в голом виде лежит на диване. Еще один горячий снимок модель опубликовала у себя в сториз Instagram.

Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.

«Нереальная!» Бывшая девушка Роналду снялась обнаженной и свела с ума мужчин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир