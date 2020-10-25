Ирина Шейк обнажилась для горячей фотосессии. Эта девушка ушла от Роналду
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Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной для известного фотографа Марио Сорренти (Vogue, Harper's Bazaar).
На одном из фото Шейк в голом виде лежит на диване. Еще один горячий снимок модель опубликовала у себя в сториз Instagram.
Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.
Новая сториз Ирины Шейк pic.twitter.com/h2EUkpxXlt— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 24, 2020
«Нереальная!» Бывшая девушка Роналду снялась обнаженной и свела с ума мужчин
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