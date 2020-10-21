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«Нереальная!» Бывшая девушка Роналду снялась обнаженной и свела с ума мужчин

09:15
Ирина Шейк. Фото instagram.com
Ирина Шейк. Фото instagram.com
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Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, снялась обнаженной в фотосессии для ноябрьского номера журнала Vogue (Чехия и Словакия).

На фото девушка закрывает интимные места голубыми табличками.

«Нереальная!» — отреагировала на новый пост Ирины известная певица Дуа Липа.

«Королева!» — написал в комментариях soslan_kokaity.

Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.

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