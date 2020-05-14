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Новое фото гимнастки Солдатовой: стразы, платье и очки. Неделя моды по-русски

16:17
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые сторис в Instagram. 21-летняя спортсменка показала свой новый стильный наряд.

Солдатова сделала фото с тыквой в магазине. Девушка зашла в продуктовый отдел в платье со стразами, в черной кожаной куртке и в солнцезащитных очках.

Гимнастка также выложила видео, где она идет по улице в темное время суток и кривляется на камеру.

Гимнастка Солдатова выложила фото в коротких шортах. Красота планетарного масштаба

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