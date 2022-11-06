Невеста Роналду продемонстрировала свои пышные формы на фото у камина
Невеста футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в социальной сети. На снимке девушка позирует у камина в красном топе, демонстрируя свои пышные формы.
Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
Ранее Джорджина показала, как проводит тренировку по боксу.
Родригес и Роналду находятся в отношениях с 2016 года. Джорджина родила футболисту дочь Алану осенью 2017-го. 18 апреля этого года стало известно, что Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, но мальчик не выжил.
Также у португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, двойняшки Ева и Матео.
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