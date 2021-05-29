«Немного шоколадка». Фигуристка Синицина похвасталась загаром
18:17
Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка выложила фотографию, на которой показала свой загар.
«Немного шоколадка», — написала девушка под снимком.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.
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