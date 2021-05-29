«Немного шоколадка». Фигуристка Синицина похвасталась загаром

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила фотографию, на которой показала свой загар.

«Немного шоколадка», — написала девушка под снимком.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.